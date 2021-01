Usa: i dipendenti di Twitter chiedono la sospensione permanente del profilo di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di dipendenti di Twitter hanno chiesto in una lettera, indirizzata all'amministratore delegato Jack Dorsey, di sospendere permanentemente l'account Twitter di Donald Trump. Lo riferisce il quotidiano “Washington Post”, precisando che l’iniziativa sarebbe dovuta ai messaggi pubblicati dall’inquilino della Casa Bianca durante i fatti del Campidoglio, dove un gruppo di sostenitori dell’inquilino della Casa Bianca ha fatto irruzione mercoledì 6 gennaio per interrompere la sessione del Congresso che aveva il compito di certificare il voto del Collegio elettorale e la vittoria di Joe Biden alle presidenziali del 3 novembre scorso. Circa 350 dipendenti di Twitter hanno chiesto un resoconto chiaro del processo decisionale dell'azienda in merito ai tweet del presidente nel giorno dell’irruzione a Capitol Hill, quando il profilo di Trump è stato effettivamente sospeso, ma solo per 12 ore. (segue) (Nys)