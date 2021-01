Business news: Irlanda, aumentano traghetti merci diretti con l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse società starebbero studiando l'introduzione di un aumento delle tratte dirette tra l'Irlanda e il resto dell'Unione europea, a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione. Il bisogno nasce dalla volontà di molte compagnie di evitare le lungaggini burocratiche e le code che potrebbero presentarsi al confine tra Francia e Regno Unito se continuassero ad utilizzare il passaggio attraverso quest'ultimo per recarsi in Ue. Si stima siano circa 150 mila i mezzi pesanti che ogni anno passano attraverso il Regno Unito provenienti dall'Europa e diretti verso l'Irlanda, e viceversa. I rischi di rallentamenti dovuti alla burocrazia e ai nuovi controlli doganali erano stati sottolineati subito prima di Natale dal governo irlandese, a causa anche del gigantesco ingorgo di mezzi pesanti creato dopo la chiusura del confine da parte della Francia in seguito alla notizia della diffusione della nuova variante del coronavirus nel sud dell'Inghilterra. in quell'occasione, diverse centinaia di autotrasportatori irlandesi si erano trovati bloccati nel Kent, in attesa per giorni di attraversare la Manica. Il primo ministro irlandese Micheal Martin aveva affermato in quell'occasione che il caos generatosi indicava il bisogno di trovare una "rotta alternativa" al passaggio attraverso il Regno Unito, indipendentemente dal raggiungimento o meno di un accordo commerciale Regno Unito-Ue. A partire dalla settimana prima di Natale infatti, la compagnia di traghetti Stena ha raddoppiato le imbarcazioni operanti la tratta Rosslare (Irlanda)-Cherbourg (Francia). Nonostante la tratta necessiti di più tempo per essere completata rispetto al "tradizionale" passaggio attraverso Galles e Inghilterra, diverse aziende di import-export irlandesi stanno dimostrando di preferire questa opzione, rendendo facile prevedere un aumento dell'offerta di questo tipo di collegamenti nel prossimo futuro, e una conseguente riduzione di tale tipo di traffico nel Regno Unito. (Rel)