Usa: “Cnn”, democratici pronti a chiedere l’impeachment di Trump già lunedì

- Il gruppo del Partito democratico alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti sta considerando la possibilità di porre all’ordine del giorno la messa in stato d’accusa del presidente Donald Trump nella seduta del Congresso di lunedì 11 gennaio. Lo riferisce la “Cnn”, citando fonti vicine al dossier. L’introduzione a Capitol Hill della questione impeachment già lunedì potrebbe portare ad una votazione in Aula nei primi giorni della prossima settimana. Tuttavia la speaker della Camera, Nancy Pelosi, non ha detto esplicitamente quando il progetto andrà in porto. (segue) (Nys)