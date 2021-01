Usa: Biden, sulla messa in stato d’accusa di Trump deciderà il Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione sulla messa in stato d’accusa del presidente Donald Trump spetta al Congresso degli Stati Uniti. Lo ha sottolineato il presidente eletto, Joe Biden, parlando in conferenza stampa a Wilmington, nel Delaware. "Sono concentrato sul virus, sul vaccino e sulla crescita economica”, ha detto l’ex vice di Barack Obama, sottolineando che i legislatori della Camera e del Senato dovranno comunque “farsi trovare pronti” per gli “importanti atti legislativi" che la futura amministrazione intende introdurre immediatamente dopo l’insediamento. A questo proposito, Biden ha descritto come “una delle poche cose su cui siamo mai stati d'accordo” la decisione di Trump di non essere presente alla cerimonia di inaugurazione, che vedrà invece la presenza – tra gli altri – di Barack Obama e George W. Bush. “Mi è stato detto mentre venivo qui – ha spiegato Biden - È una buona cosa che non partecipi", dal momento che Trump “è stato motivo di imbarazzo per il Paese”. Il riferimento è all’assalto al Congresso di mercoledì 6 gennaio, durante il quale un gruppo di sostenitori dell’attuale inquilino della Casa Bianca ha fatto irruzione per interrompere la seduta in cui veniva certificata la vittoria di Biden alle presidenziali del 3 novembre scorso. Al contrario, il presidente eletto ha assicurato che il vice presidente Mike Pence sarebbe "il benvenuto" alla cerimonia, prevista per il 20 gennaio prossimo.(Nys)