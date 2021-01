Business news: Serbia, lavori alta velocità Belgrado-Novi Sad conclusi entro il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I problemi emersi con gli appaltatori stranieri impegnati nella costruzione di una ferrovia ad alta velocità da Belgrado a Novi Sad, in Serbia, sono stati eliminati. Lo ha annunciato il ministro delle Costruzioni, Trasporti e Infrastrutture, Tomislav Momirovic, secondo cui il collegamento ferroviario sarà completato entro la fine del 2021. Momirovic, citato dalla stampa serba, ha specificato che, una volta completati i lavori, serviranno dei test della durata di circa due mesi per verificare l’affidabilità dell’infrastruttura di trasporto. Momirovic ha detto che sono già in corso trattative con alcuni partner cinesi ed europei per l'acquisto di treni che potranno viaggiare su quella linea alla velocità di 200 chilometri orari. (Seb)