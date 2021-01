Business news: Credito: Sewing (Deutsche Bank), possiamo essere attivi nel consolidamento del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con gli affari che procedono bene, Deutsche Bank può svolgere un ruolo attivo nel consolidamento del settore del credito nell'Ue. È quanto affermato dall'amministratore delegato della maggiore banca tedesca, Christian Sewing. Intervistato dal quotidiano “Die Welt”, Sewing ha dichiarato che vede Deutsche Bank sulla buona strada per agire nelle fusioni tra banche europee. “Stiamo migliorando sempre di più”, ha evidenziato l'Ad, secondo cui “ciò crea i presupposti per sedersi al tavolo di un possibile consolidamento” tra istituti di credito in Europa. Per Sewing, a tale operazione Deutsche Bank potrà partecipare “non soltanto come junior partner”. Infine, l'Ad ha ricordato che, nelle attività con i clienti privati e aziendali, Deutsche Bank è “perfettamente in linea con gli obiettivi”. (Geb)