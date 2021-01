Covid: rapporto test-positivi scende al 12,4 per cento, somministrati 455 mila vaccini in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 17.533 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.237.890 dall’inizio dell’epidemia. Sale invece a 620 il numero di decessi rispetto ai 414 di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro paese. Sono 140.267 i tamponi processati, in aumento rispetto ai 121.275 di ieri, con il rapporto test-positivi che cala al 12,4 per cento. Il numero degli attualmente positivi è di 570.389 unità, in diminuzione di 666 unità rispetto a ieri. Restano stabili nelle ultime 24 ore a 2.587 le persone ricoverate in terapia intensiva. Sono 23.313 le persone ricoverate con sintomi. A livello territoriale le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (3.388), l'Emilia Romagna (2.026), la Lombardia (1.963), la Sicilia (1.842) e il Lazio (1.613).Alle ore 20 di oggi in Italia sono state già vaccinate 455.203 persone. E' quanto riporta il sito del ministero della Salute da cui emerge come siano 282.271 le donne già sottoposte a vaccino e 172.932 gli uomini. Le dosi somministrate rappresentano, a livello nazionale, il 49,6 per cento di quelle fin qui consegnate nelle oltre 290 strutture dislocate su tutto il territorio. La percentuale cresce sensibilmente in alcune regioni, come Veneto (70,3 per cento), Toscana (69,1) e Lazio (63 per cento); mentre si attesta a livelli ben più bassi in Calabria (27,8 per cento) e Lombardia (28 per cento). (Rin)