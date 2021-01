Usa: “Cnn”, democratici pronti a chiedere l’impeachment di Trump già lunedì (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso di Trump si tratterebbe della seconda volta che il presidente va incontro ad una procedura per messa in stato d’accusa, dal momento che - a dicembre 2019 - la Camera ha chiesto l’impeachment per l’inquilino della Casa Bianca con l'accusa di abuso di potere e ostruzione al Congresso. Il Senato degli Stati Uniti lo ha assolto da entrambe le imputazioni lo scorso febbraio. Secondo fonti menzionate dall’emittente “Cnn, il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, non avrebbe alcun interesse a vedere l’attuale inquilino della Casa Bianca messo in stato d’accusa a pochi giorni dal suo insediamento. “Credo che i Democratici abbiano intenzione di procedere con un nuovo impeachment perché credono che Trump vada portato davanti alla giustizia. Non è una decisione già presa, ma è la direzione verso la quale stiamo andando”, ha dichiarato all’emittente “Msncb” la rappresentante Dem del Michigan Debbie Dingell. (Nys)