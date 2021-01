Usa: assalto al Congresso, incriminazioni per 15 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 15 le persone incriminate dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per l’assalto al Congresso di mercoledì 6 gennaio, durante il quale un gruppo di sostenitori del presidente, Donald Trump, ha fatto irruzione per interrompere la seduta in cui veniva certificata la vittoria di Biden alle presidenziali del 3 novembre scorso. Lo riferiscono i media Usa, precisando tra le persone nel mirino della giustizia statunitense c’è un uomo accusato di essere in possesso di bombe incendiarie durante i fatti di Capitol Hill. Un altro dei sospettati portava con sè 11 bottiglie molotov. Tra gli incriminati c’è anche l’uomo immortalato con i piedi sulla scrivania della speaker della Camera Nancy Pelosi. Un’immagine che ha fatto il giro del mondo. Durante l'assalto dei manifestanti pro-Trump al Congresso hanno perso la vita un agente di polizia e quattro civili, inclusa una manifestante disarmata uccisa dalle forze dell’ordine. In tutto 50 agenti di polizia sono rimasti feriti.(Nys)