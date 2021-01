Recovery: fonti Iv, testo non c'è, inutile convocare Cdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per tenere in ostaggio un documento, il documento dovrebbe essere disponibile, in mano ai ministri o agli esponenti della maggioranza. Ma il documento sul Recovery plan non c'è. Finché non c'è un testo completo, dove si capiscano puntualmente i contenuti, non c'è alcun motivo di essere convocati in consiglio dei Ministri". E' quanto avrebbe chiarito, secondo quanto si apprende, la delegazione di Italia Viva nel corso della riunione di maggioranza, augurandosi che "il testo venga recapitato 24 ore prima" della riunione. A questo punto, secondo quanto trapela, la riunione del Consiglio dei ministri potrebbe essere convocata martedì, anche per dare il tempo di studiare il testo completo del piano. (Rin)