Paraguay-Giappone: presidente Abdo incontra ministro Esteri Motegi, focus su cooperazione bilaterale (2)

- La visita di Motegi in Paraguay rappresenta la quarta tappa di una estesa missione ufficiale nella regione latinoamericana e in quella africana, che comprende anche Messico, Uruguay, Argentina, Brasile, Senegal, Nigeria e Kenya. Il rafforzamento dei rapporti bilaterali e della cooperazione nel contesto della pandemia di Covid-19 sono stati al centro dell'incontro tenuto ieri da Motegi a Buenos Aires con il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez. Una nota ufficiale della presidenza argentina sottolinea che quella di Motegi è stata la prima visita ufficiale di un ministro straniero dall'inizio della pandemia e che il rappresentante diplomatico di Tokyo "ha espresso il desiderio del suo Paese di rafforzare i legami economici con l'Argentina". Il presidente argentino era accompagnato dal capo di gabinetto, Santiago Cafiero, dal ministro degli Esteri, il cancelliere Felipe Solá, e dall'ambasciatore argentino in Giappone, Guillermo Hunt. Al termine dell'incontro è stato espresso inoltre "l'impegno dei due Paesi nella lotta al cambiamento climatico e nel rispetto delle regole internazionali, della pace e dei diritti umani". (segue) (Nys)