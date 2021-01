Usa: Biden promette innalzamento salario minimo e aiuti a imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che “è il momento di innalzare a 15 dollari il salario minimo” negli Stati Uniti. L’ex vice di Barack Obama, annunciando le ultime nomine della sua amministrazione, ha sottolineato che i pacchetti di stimolo all'economia approvati dal Congresso "non sono abbastanza". Biden ha quindi assicurato che la futura amministrazione fornirà aiuti al tessuto produttivo, in particolare alle piccole imprese. “Perseguiremo gli sprechi nei programmi di assistenza”, ha aggiunto il presidente eletto, sottolineando che “decine di migliaia di imprese hanno ottenuto gli stimoli quando non avrebbero dovuto”. (Nys)