Recovery: fonti Iv, no a rinvio, vogliamo correre ma serve chiarezza

- "Noi vogliamo correre! Nessun rinvio. Italia viva chiede solo chiarezza e trasparenza. Non diamo assensi a scatola chiusa, come invece hanno già fatto altri in passato". Lo affermano esponenti di Italia Viva replicando alle indiscrezioni che parlano della volontà del partito ostacolare il Recovery plan. "Senza Italia viva avrebbero licenziato un un Recovery plan del tutto diverso, con poco o niente sulla sanità, sui giovani e sul sud. E con una opaca fondazione sulla cybersicurezza. Un documento che oltretutto nessuno aveva letto". Il chiarimento è arrivato dopo le tensioni di questo tardo pomeriggio durante vertice di maggioranza a palazzo Chigi. Un vertice ancora in corso e durante cui ai parlamentari di Italia viva sarebbe arrivata l'accusa di ritardare l'approvazione del piano di rilancio del Paese. Accusa a cui aveva già replicato il leader del partito, Matteo Renzi, che nel corso di un'intervista a Rete4, in contemporanea con il vertice, aveva invece chiesto al "governo di prendere una decisione" perchè "gli italiani non ne possono più". (Rin)