Paraguay-Giappone: presidente Abdo incontra ministro Esteri Motegi, focus su cooperazione bilaterale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Fernandez ha inoltre ringraziato il governo del Giappone per la recente donazione di attrezzature mediche, due tomografi e un risonatore, che serviranno a rafforzare il sistema sanitario nazionale. Allo stesso modo, Fernandez ha valutato positivamente la crescita degli investimenti in Argentina da parte di aziende giapponesi del settore automobilistico, come Nissan, che lo scorso agosto ha annunciato un progetto di investimento da 130 milioni di dollari, e Toyota, che inizierà a produrre nuove versioni di due dei suoi modelli dopo aver investito 50 milioni di dollari nel Paese. Inoltre, l'azienda del settore dell'energia, Toyota Tsusho, sta portando avanti un processo di espansione del suo progetto di estrazione del litio Sales de Jujuy. In merito alla celebrazione dei Giochi Olimpici, che si svolgeranno nella a Tokyo tra il 23 luglio e l'8 agosto di quest'anno, il presidente argentino ha espresso l'auspicio che sia l'occasione per "celebrare insieme il trionfo sul coronavirus ". (segue) (Nys)