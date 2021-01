Libano: Covid, ministro Salute, vaccino Pfizer arriverà i primi di febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime dosi del vaccino prodotto da Pfizer e BioNTech contro il Covid-19 arriveranno in Libano durante la prima settimana di febbraio. Lo ha detto il ministro uscente della Salute libanese, Hamad Hassan, in un’intervista all’emittente televisiva “Mtv”. Il vaccino, ha aggiunto Hassan, sarà somministrato gratuitamente e “in maniera equa” ai cittadini libanesi. Le negoziazioni in corso con Pfizer, ha detto il ministro, “non avranno effetti sulla data di consegna”, e “l’accordo con la Banca mondiale e il credito accordato dal ministero delle Finanze garantiranno l’acquisto del vaccino”. L’annuncio giunge mentre il Paese, dove è cominciata ieri una terza serrata destinata a durare fino al primo febbraio, ha registrato un nuovo record di casi con 5.440 nuovi contagi in 24 ore (per un totale di 17 decessi). (segue) (Res)