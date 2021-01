Libano: Covid, ministro Salute, vaccino Pfizer arriverà i primi di febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale di conseguenza a 210.139 il numero totale di infezioni dalla prima diagnosi di coronavirus nel Paese dei cedri (a febbraio 2020), a 1.570 il totale dei decessi e a 138.839 quello delle guarigioni. Gli ospedali sono quasi saturi, con 1.386 casi in cura in strutture ospedaliere, 525 dei quali in terapia intensiva. Secondo quanto ha scritto sul suo profilo Twitter il direttore dell’ospedale pubblico Rafik Hariri di Beirut, Firas Abiad, “anche se gli ospedali aumenteranno il numero dei letti, non potranno seguire il ritmo dell’aumento drammatico del numero dei contagi da coronavirus. Ormai è richiesto un approccio più duro, se attendiamo che i letti degli ospedali siano pieni sarà troppo tardi”. (Res)