Covid: Sibilia (M5s), vaccinazione di massa unico antidoto, fieri numeri campagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella gestione della crisi pandemica, "abbiamo smesso di soffrire la sindrome di Calimero, al confronto con altri paesi cui di solito guardavamo come esempi di efficienza: l'unico antidoto attualmente esistente al Covid19 è il vaccino e ad oggi, dopo dodici giorni dall'avvio delle vaccinazioni con V-day del 27 dicembre, siamo i primi in Europa per numero di somministrazioni, quasi mezzo milione". E' quanto affermato dal sottosegretario all'Interno ed esponente del Movimento 5 stelle, Carlo Sibilia, parlando ai sindaci nel corso del webinar organizzato dal think tank "Parole guerriere". Per il parlamentare "il personale sanitario, in prima linea da quasi un anno, finalmente riceve la meritata protezione dal virus. Il sistema funziona, presto tutte le categorie più esposte saranno immunizzate: ieri si è già conclusa, per esempio, la vaccinazione di tutti i medici dei Vigili del Fuoco. Il vaccino arriva, viene distribuito e inoculato in tempi da primato, e di questo dobbiamo ringraziare anche le forze dell'ordine per il supporto. Un'altra dimostrazione del fatto che quando si lavora insieme si lavora meglio: andiamo avanti", conclude.(Com)