Omicidio Cucchi: Labriola in aula, il mio superiore fece cambiare le annotazioni ai piantoni

- Le relazioni sulle condizioni fisiche di Stefano Cucchi redatte dai piantoni Gianluca Colicchio e Francesco Di Salvo "vanno cambiate". Secondo quanto riferito dal maresciallo Massimiliano Colombo Labriola, ascoltato oggi nell'aula bunker di Rebibbia nel corso del processo per i depistaggi sulla morte del geometra 31enne, l'ordine arrivò direttamente dal tenente colonnello Luciano Soligo. Labriola, era il comandate della stazione di Tor Sapienza dove la vittima venne portata dopo l'arresto nell'ottobre 2009 per trascorrere la notte nella camera di sicurezza. Colicchio e Di Salvo, invece, sono i due piantoni della stessa caserma chiamati a relazionare le condizioni di Cucchi. Soligo, invece era l'ufficiale al comando della compagnia dei carabinieri da cui dipendeva la stazione di Tor Sapienza. La prima stesura di quelle relazioni non condivise dall'ufficiale il quale dispose che i due militari che si erano alternati alla piantoneria della stazione, venissero richiamati dalla licenza per trascorre buona parte del 27 ottobre 2009, a disposizione dell'ufficiale che li ascoltò più volte in tempi diversi. "Cosa hai detto ai dottori a Tor Sapienza?, mi disse il mio superiore – ha affermato Labriola che nel processo è imputato per falso e insieme a Di Salvo è difeso dall'avvocato Giorgio Carta – sostenendo che le annotazioni fossero troppo dettagliate". Secondo quanto è emerso oggi dall'esame dell'imputato, Soligo non avrebbe indicato cosa scrivere nelle nuove annotazioni o, se ciò è stato fatto, il sottufficiale non può saperlo dato che non ha partecipato al colloquio tra i due piantoni e il tenente colonnello. Sarebbero state per lo più direttive a riportare descrizioni generiche sulle condizioni di Cucchi. Inoltre Labriola ha riferito anche che quelle annotazioni vennero riproposte anche al Capitano Tiziano Testarmata nel corso della seconda indagine, quella nata nel 2015 dopo il primo processo che vedeva imputati gli agenti della penitenziaria poi assolti, ma l'ufficiale decise di ignorarle. (Rer)