Usa: consiglieri Trump, il presidente non intende dimettersi

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non ha intenzione rassegnare le dimissioni, dal momento che “pensa di non aver fatto niente di sbagliato”. Lo riferisce la “Cnn” citando tre consiglieri dell’inquilino della Casa Bianca. Quest’ultimo, dunque, non intende lasciare l’incarico nonostante la scia di appelli affinché faccia un passo indietro si stia rapidamente allungando. Nella giornata di oggi, l’ex segretario di Stato Colin Powell ha evidenziato che Trump dovrebbe abbandonare la Casa Bianca allo stesso modo in cui lo fece Richard Nixon nel 1974. "Qualcuno dovrebbe andare lassù e dirgli che è finita", ha aggiunto Powell in riferimento a Trump.(Nys)