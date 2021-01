Covid: oggi in Lombardia effettuate 12mila vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di oggi sono state effettuate 12mila vaccinazioni anti covid. Il dato complessivo sale, quindi, a oltre 46.500 somministrazioni dall'inizio della campagna. Lo comunica Regione Lombardia in una nota in cui spiega che i referenti della campagna vaccinale delle varie aziende lombarde stanno completando in queste ore, come avviene quotidianamente, le procedure di trasmissione alle autorità nazionali dei dati riferiti all'attività svolta oggi. (Rem)