Usa: Pompeo incontrerà segretario di Stato nominato da Biden

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, incontrerà oggi per la prima volta Antony Blinken, nominato dal presidente eletto Joe Biden come suo successore alla guida della diplomazia statunitense. Lo riferisce la “Cnn”, ricordando che Blinken e Pompeo si sarebbero dovuti incontrare già a metà dicembre, ma il colloquio era stato annullato dopo che Pompeo era andato in quarantena per un contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. Blinken, indossando una mascherina anti-Covid, è arrivato al dipartimento di Stato ed è stato accolto dal segretario esecutivo di Pompeo. Ufficialmente, l'attuale segretario di Stato deve ancora riconoscere Joe Biden come presidente eletto.(Nys)