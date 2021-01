Italia-Libia: Sarraj elogia gli sforzi del governo italiano per la stabilità nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’incontro avvenuto oggi a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, ha elogiato gli sforzi del governo italiano a favore della stabilità in Libia. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa del Gna. “Nel quadro di un’attività di consultazione, il presidente del Consiglio presidenziale del Gna Fayez al Sarraj ha svolto oggi nella capitale italiana Roma colloqui con il presidente del Consiglio dei ministri dell’Italia, Giuseppe Conte, a cui hanno partecipato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale italiano, Luigi Di Maio, l’ambasciatore libico presso l’Unione europea, Hafez Kaddour, e l’ambasciatore libico in Italia, Omar al Tarhouni. I colloqui hanno affrontato gli sviluppi della situazione in Libia e le relazioni bilaterali fra i due Paesi amici”, si legge nel comunicato. Il premier Conte, prosegue la nota, “ha accolto con favore all’inizio dell’incontro la visita del presidente (Sarraj), ribadendo l’interesse dell’Italia a sviluppare e rafforzare le relazioni di cooperazione con la Libia, oltre al suo pieno desiderio di realizzare sicurezza e stabilità nel paese, cooperando e coordinandosi con i suoi alleati e partner europei”. (segue) (Lit)