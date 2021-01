Kazakhstan: domenica le prime elezioni legislative sotto la presidenza di Tokayev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il politico di opposizione ha anche invitato i propri sostenitori a boicottare il voto. Mukhtar Ablyazov, oppositore e banchiere in esilio recentemente condannato in absentia dalla Russia a 15 anni di carcere, ha invece invitato i suoi sostenitori ad appoggiare Aq Zhol, formazione che negli ultimi anni è passata su posizioni filo-governative. Secondo la rivista online “The Diplomat”, nonostante l’esito sia ampiamente prevedibile le elezioni legislative del Kazakhstan hanno diversi motivi d’interesse. In primis perché costituiscono un passaggio importante nel processo di transizione ancora in atto tra la presidenza Nazarbayev e quella di Tokayev: in questo senso sono ancora da sciogliere le incognite riguardanti la direzione politica del Paese centrasiatico, il futuro della famiglia Nazarbayev e le prospettive del nuovo capo dello Stato. (segue) (Res)