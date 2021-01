Covid: Grimoldi (Lega), Lombardia cambia 4 colori in una settimana, arlecchinata assurda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lunedì la Lombardia era zona arancione, martedì e mercoledì zona rossa, ieri, oggi e domani è zona gialla, domenica di nuovo arancione. Quattro cambi in una settimana. Qualcuno a Roma, a Palazzo Chigi, al ministero della Salute, si rende conto della assurdità di questa 'arlecchinata'? Come si può pretendere che i cittadini, che dieci milioni di lombardi, seguano scrupolosamente le regole con questo continuo cambio di colori?". Lo dichiara in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.(Com)