- Migliaia di studenti, genitori e docenti si sono trovati oggi in Piazza Duomo a Milano per manifestare contro il rinvio della didattica in presenza. Il movimento "Studenti Presenti" ha dato appuntamento a ragazzi, docenti e genitori per esprimere il proprio dissenso. Nel video il commento di Mario Pau del comitato "A scuola".(Video: Agenzia Nova) (Rem)