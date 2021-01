Recovery: Buffagni, non metterlo a rischio per giochi di palazzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery è un occasione che il Paese "non può perdere o mettere a rischio per giochi di palazzo". Lo scrive su Facebook il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni (M5s). "Abbiamo sempre detto che per il M5s contano le idee, basta che siano buone; quindi non abbiamo problemi ad accogliere le buone proposte di quelli che nel 2016 dovevano ritirarsi dalla politica", punge l'esponente pentastellato. "Il Movimento cinque stelle c’è per l'Italia, non abbiamo paura e lavoriamo intensamente senza sosta. Non si può vincere con chi non si arrende mai; ditelo anche agli amici di Verdini. Siamo al servizio degli italiani", conclude. (Rin)