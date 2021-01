Usa-India: al via lavori a nuova ambasciata Stati Uniti a Nuova Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in India, Kenneth I. Juster, il ministro di Stato per l'Edilizia abitativa e gli Affari urbani del governo indiano, Hardeep Singh Puri, e il capo del governo del Territorio di Nuova Delhi, Arvind Kejriwal, hanno dato il via oggi ai lavori per il nuovo edificio della cancelleria annesso all’ambasciata Usa a Nuova Delhi. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato di Washington, precisando che il nuovo progetto “fornirà una piattaforma sicura e resiliente per la diplomazia statunitense in India”. L’appalto è affidato a Weiss / Manfredi, uno studio di design multidisciplinare con sede a New York. Il Bureau of overseas buildings operations (Obo), l’organismo del dipartimento di Stato preposto a dirigere il programma di costruzioni all'estero, prevede il completamento della struttura nell'autunno del 2027. Come risultato di questo progetto, circa 200 milioni di dollari saranno investiti nell'economia locale e 800 lavoratori indiani saranno impiegati al culmine delle attività di costruzione.(Nys)