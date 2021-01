Usa: “Cnn”, consigliere Casa Bianca considera ipotesi di rassegnare le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere della Casa Bianca, Pat Cipollone, sta concretamente valutando la possibilità di dimettersi. Lo riferisce la “Cnn”, citando fonti vicine al funzionario. Cipollone avrebbe preso in considerazione l’idea già dopo le elezioni presidenziali del 3 novembre scorso, vinte dal democratico Joe Biden, ma è stato sollecitato a mantenere l’incarico da membri del Senato e del gabinetto del presidente Donald Trump “per il bene del Paese”. Secondo la “Cnn”, Cipollone era tra coloro che consigliavano all’inquilino della Casa Bianca di condannare in maniera netta e decisa l’assalto al Campidoglio di mercoledì 6 gennaio, nel tentativo di evitare la destituzione tramite il 25esimo emendamento o la messa in stato di accusa. Il consigliere della Casa Bianca aveva inoltre avvisato Trump che non c’erano basi giuridiche a sostegno della tesi per cui il vice presidente, Mike Pence, aveva il potere di bloccare la certificazione della vittoria Biden da parte del Congresso. Cipollone aveva anche sostenuto la piena legittimità delle strategie che Trump e i suoi legali, Rudy Giuliani e Sidney Powell, avevano adottato per contestare i risultati delle elezioni presidenziali. Il consigliere della Casa Bianca è un membro dello staff nominato da presidente e vice presidente degli Stati Uniti, il cui ruolo è quello di esprimere pareri su tutte le questioni legali che riguardano l’amministrazione. (Nys)