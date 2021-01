Covid: Meloni, governo dia risposte ufficiali su vaccinazione De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca "accusa di sciacallaggio e demagogia chi, come noi, ha posto una domanda semplice ma rimasta senza risposta: perché un Presidente di Regione ha avuto la possibilità di essere vaccinato nella fase della campagna di profilassi in cui la priorità è stata assegnata ad operatori sanitari, anziani ospiti delle Rsa, categorie fragili?". Lo afferma in una nota il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ricordando che "è dal 'Vaccine day' del 27 dicembre che Fd'I lo chiede a Conte, Speranza e Arcuri ma nessuno si è degnato di rispondere. E oggi dobbiamo anche sentirci dire da De Luca, nella sua solita diretta Facebook, che lui si è vaccinato perché lo hanno fatto il presidente Usa Biden e il primo ministro israeliano Netanyahu. È questa la ragione per cui De Luca è passato avanti e ha ricevuto una dose del vaccino prima delle categorie individuate dal Governo? Vogliamo una risposta ufficiale perché gli italiani pretendono chiarezza", conclude.(Com)