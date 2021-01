Recovery: fonti Iv: chiesto a Conte testo completo piano, già perso troppo tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del vertice di maggioranza a palazzo Chigi, la delegazione di Italia viva ha chiesto al presidente Conte di ricevere il testo completo del Recovery plan: quella ricevuta è infatti "una sintesi di 13 pagine". Secondo quanto si apprende, i "renziani" hanno dunque domandato il testo completo del progetto per verificare punto per punto i dettagli, aggiungendo la necessità di fare in fretta perché “già troppo tempo si è perso”. (Rin)