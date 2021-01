Covid: alle 20 di oggi già vaccinate 455.203 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ore 20 di oggi in Italia sono state già vaccinate 455.203 persone. E' quanto riporta il sito del ministero della Salute da cui emerge come siano 282.271 le donne già sottoposte a vaccino e 172.932 gli uomini. Le dosi somministrate rappresentano, a livello nazionale, il 49,6 per cento di quelle fin qui consegnate nelle oltre 290 strutture dislocate su tutto il territorio. La percentuale cresce sensibilmente in alcune regioni, come Veneto (70,3 per cento), Toscana (69,1) e Lazio (63 per cento); mentre si attesta a livelli ben più bassi in Calabria (27,8 per cento) e Lombardia (28 per cento). (Rin)