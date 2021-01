Commercio: Campidoglio, riordino esercenti area pubblica all'insegna di trasparenza e legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Relativamente al commercio su area pubblica a Roma, il Campidoglio in una nota precisa che "il lavoro di riordino prosegue su vari fronti, all'insegna di trasparenza e legalità". Sulla questione rinnovo delle licenze con scadenza 31 dicembre 2020, l'amministrazione capitolina - spiega la nota - ha proceduto, come tutti i comuni italiani, secondo le linee guida emanate dal ministero dello Sviluppo economico (Allegato A del Decreto del 25/11/2020), ai sensi dell'articolo 181 comma 4 bis del decreto legge n.34/2020 convertito dalla legge n.77/2020 che prevede la concessione agli operatori per ulteriori dodici anni, e secondo le modalità operative approvate, seppur con ritardo, dalla Regione Lazio (deliberazione n. 1042 del 22/12/2020). Al fine di verificare in maniera puntuale e accurata la sussistenza dei requisiti per il rinnovo, l'assessorato Sviluppo economico, turismo e lavoro ha dato indirizzi precisi agli uffici coinvolti, specie sulla digitalizzazione del processo, a garanzia di correttezza, tracciabilità e celerità delle procedure, tutelando maggiormente l'Ente e gli operatori onesti. "Si tratta di un adempimento di legge, e il limite di licenze per un singolo soggetto, imposto dalle normative, è l'esatto opposto che un favore a qualcuno, sempre e soltanto laddove sussistano le condizioni di onorabilità e professionalità previste. Spingiamo sulla digitalizzazione dei processi per evitare ulteriori episodi di illegalità che pregiudicano l'immagine di un comparto fatto di lavoratori onesti e rispettabili" commenta Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo economico, turismo e lavoro di Roma Capitale. (segue) (Com)