Commercio: Campidoglio, riordino esercenti area pubblica all'insegna di trasparenza e legalità (2)

- Quanto alle delocalizzazioni - si legge ancora nella nota -, i ritardi imputati al Campidoglio sono tutt'altro che ascrivibili agli uffici centrali considerato che la competenza è dei Municipi sin dal 2018 come previsto dal regolamento sulle attività commerciali su aree pubbliche approvato dall'Assemblea capitolina. Il dipartimento Sviluppo economico è impegnato in un lavoro continuo di sollecito e collaborazione per la conclusione dell'iter amministrativo necessario agli spostamenti definitivi delle bancarelle non compatibili con il codice della strada e con il contesto urbano. Rispetto ai lavori del tavolo del decoro, si ricorda che sono stati conclusi oltre un anno fa e che per agevolare l'attuazione definitiva delle ricollocazioni stabilite, fu istituita una Cabina di Regia composta dalle strutture territoriali e dagli uffici dell'amministrazione centrale, addirittura chiedendo agli altri Municipi la disponibilità di accogliere nei propri territori eventuali posteggi non rilocalizzabili nelle aree in oggetto. Inoltre è stata approvata una deliberazione per poter riconvertire le concessioni che verranno revocate, come prevede il Testo unico del commercio regionale. "Più volte è stato necessario richiamare il Municipio I alle proprie responsabilità rispetto ai ritardi sugli spostamenti delle postazioni ambulanti nelle zone di pregio del centro, come da ultimo su via Cola di Rienzo. L'impegno di questa amministrazione nel restituire decoro alle aree adiacenti ai monumenti, dimezzando i posteggi esistenti, è evidente. Mi aspetto che la presidente Alfonsi completi l'iter per le postazioni rimaste sospese, relativamente agli ambiti di sua competenza" conclude Cafarotti. (Com)