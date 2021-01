Sanità: Asl Roma 5, a Subiaco da domani cinque nuovi posti letto di medicina interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentano i posti letto di medicina interna a disposizione anche a Subiaco. Lo comunica in una nota l'Asl Roma 5. Per fronteggiare il crescente incremento di afflusso di pazienti in pronto soccorso, dopo Colleferro - che vede da stasera la riattivazione in progressione di 17 posti letto - da domani, sabato 9 gennaio, saranno attivi ulteriori 5 posti letto di medicina interna anche presso l'ospedale Angelucci di Subiaco. (Com)