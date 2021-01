Imprese: Airbus, consegne in calo del 34 per cento nel 2020 rispetto all'anno precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus ha consegnato 566 aeromobili commerciali a 87 clienti nel 2020, in linea con il piano di adeguamento della produzione stabilito nell'aprile 2020 in risposta alla pandemia da Covid-19. Secondo quanto riferito dalla compagnia con un comunicato, nel 2020 le consegne hanno incluso: 38 areomobili della Famiglia A220 contro i 48 dello scorso anno; 446 mezzi della famiglia A320 (431 Neo) contro i 642 nel 2019 (551 Neo); 19 aeromobili della famiglia A330 (13 NEO) contro i 53 (41 NEO) del 2019; i 59 della famiglia A350 (14 A350-1000) contro i 112 (25 A350-1000) nel 2019; infine 4 A380 contro gli 8 del 2019. Per superare le restrizioni sui viaggi internazionali, il team di Airbus ha sviluppato un'innovativa soluzione di e-delivery che ha riguardato oltre il 25 per cento delle consegne del 2020, consentendo ai clienti di ricevere i loro aeromobili e riducendo al minimo la necessità di viaggiare per i loro team. "Lavorare fianco a fianco con i nostri clienti ci ha permesso di attraversare questo difficile anno. I team di Airbus, i clienti e i fornitori hanno affrontato insieme le avversità per raggiungere questo risultato. Ringraziamo anche i nostri partner e i governi per il loro forte sostegno al settore", ha dichiarato Guillaume Faury, amministratore delegato di Airbus. "Sulla base delle nostre consegne del 2020 siamo cautamente ottimisti mentre guardiamo al 2021, anche se nel breve termine le sfide e le incertezze rimangono elevate". Nel 2020, Airbus ha registrato un totale di 383 nuovi ordini, 268 ordini netti, evidenziando il continuo interesse dei clienti in tutti i segmenti di mercato. L'A220 si è aggiudicato 64 nuovi ordini, confermandosi come l'aeromobile leader nella sua categoria. La Famiglia A320 si è aggiudicata 296 nuovi ordini, di cui 37 A321XLR. Nel segmento widebody, Airbus si è aggiudicata 23 nuovi ordini, tra cui due A330 e 21 A350. Dopo 115 cancellazioni alla fine del 2020, il portafoglio ordini di Airbus si è attestato a 7.184 velivoli. I risultati finanziari di Airbus per l'intero anno 2020 saranno resi noti il 18 febbraio 2021.(Com)