Lombardia: Misiani, Gallera stanco? Barzelletta, ora cambiare marcia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro all'Economia, Antonio Misiani, in merito al rimasto di Giunta della regione Lombardia commenta: "La 'stanchezza' del povero Gallera, che avrebbe condiviso l’avvicendamento e finito il suo 'turno di guardia', assomiglia ad una barzelletta. In una situazione normale, farebbe ridere. Nel pieno di una drammatica pandemia, proprio no", osserva su Facebook. "La realtà - continua - è che il siluramento dell’assessore al welfare è la pura e semplice ammissione, con troppi mesi di ritardo, del fallimento della regione a guida leghista nella gestione dell’emergenza Covid. Ora, consumato il rimpasto, è necessario che la regione Lombardia cambi marcia. Il ritardo accumulato nella campagna vaccinale è inaccettabile e il quart’ultimo posto della regione Lombardia ne è una triste conferma (a ieri: 22,3 per cento di dosi somministrate, solo di poco al di sopra del 21,9 per cento della Calabria ma meno della metà del 45,4 per cento medio nazionale). La vaccinazione di massa è la via maestra per sconfiggere il virus, allentare le misure di sicurezza e ritornare alla normalità. Tutto il resto - conclude - sono chiacchiere e propaganda". (Rin)