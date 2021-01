Roma: Raggi, scoperto dipendente ladro di carburante, restituirà 75 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi voglio parlarvi di una vicenda che fa rabbia. Qualche anno fa, nel 2013, un dipendente del nostro dipartimento ambiente è stato denunciato per aver utilizzato impropriamente una card con del credito destinato esclusivamente all'acquisto di carburante per i mezzi del servizio giardini". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Sostanzialmente, invece di fare rifornimento ai camioncini o alle automobili del Dipartimento, questo furbetto faceva il pieno alla sua macchina privata. Un comportamento vergognoso, subito denunciato alla procura - spiega la sindaca -. Oggi la Corte dei Conti ha chiesto all'uomo di restituire 75 mila euro al comune. Una richiesta giusta: le mele marce devono pagare, ed essere allontanate. Questa vicenda, tuttavia, dimostra che accanto a chi sbaglia esistono tanti lavoratori onesti: sono stati proprio i superiori del giardiniere a denunciare i fatti, rendendo possibile l'indagine. Noi siamo accanto a loro, a chi ogni giorno fa il proprio lavoro in modo onesto e, quando vede qualcosa di sbagliato, non si volta dall'altra parte", conclude Raggi. (Rer)