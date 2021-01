Milano: studenti e genitori in piazza, basta dad si torni a didattica in presenza alle superiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di studenti, genitori e docenti si sono trovati oggi in Piazza Duomo a Milano per manifestare contro il rinvio della didattica in presenza. Il movimento "Studenti Presenti" ha dato appuntamento a ragazzi, docenti e genitori per esprimere il proprio dissenso: "Siamo rimasti delusi da un sistema che sembra non dare importanza ad una istituzione come la scuola. Ci è stato detto a dicembre sarebbero stati fatti tutti i lavori possibile per poter riaprire il 7gennaio. Il 7 è diventato l'11, adesso si parla del 25 gennaio per la Lombardia, ci sembra quindi una presa in giro. In più non si capisce il livello di pericolosità nelle varie zone perchè se le scuole non possono riaprire allora perché tante persone sono in giro a fare shopping? Quindi anche la zona gialla non va bene" spiegano alcuni ragazzi. "Siamo a fianco degli studenti contro questa chiusura, decisa all'ultimo momento dalla Regione in base ai vari criteri (Indice Rt, eccetera). Come comitato chiediamo a tutte le autorità che la scuola sia una variabile indipendente dall'indice di contagio, come avviene negli altri Paesi europei perchè altrimenti i nostri ragazzi saranno esposti a ruoli di comprimari vista la chiusura continua degli istituti. Abbiamo apprezzato il lavoro fatto al tavolo del prefetto dalla giunta, da città metropolitana e dalle parti sociali per trovare una sintesi basata sul ruolo solidale delle categorie interessate che permettesse di raggiungere la scuola in sicurezza. Questo ha consentito la rivisitazione degli orari della città e noi non condividiamo che Regione Lombardia abbia reso vano tutto questo lavoro che poteva essere utilizzato come riferimento virtuoso anche dalle altre città" ha spiegato Mario Pau, genitore e membro del comitato "A scuola". (Rem)