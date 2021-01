Brasile: produzione veicoli crollata 31,6 per cento nel 2020, peggior risultato dal 2003

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di veicoli in Brasile è diminuita del 31,6 per cento nel 2020. Lo riferisce l'Associazione nazionale di fabbricanti di veicoli a motore del Brasile (Anfavea), sottolineando che si tratta del peggiore risultato dal 2003. Secondo i dati forniti da Anfavea nell'ultimo anno sono stati prodotti 2.014.055 veicoli tra automobili, veicoli commerciali leggeri, camion e autobus, contro i 2.944.988 prodotti nell'anno precedente Il segmento degli autobus è stato quello più colpito, con una riduzione della produzione pari al 33,5 per cento, peggior risultato dal 1999, secondo Anfavea. In tutto sono stati prodotte 18.405 unità. I veicoli leggeri hanno registrato una contrazione di produzione del 32,1 per cento. Mentre per il settore dei camion, il calo dell'anno è stato del 19,9 per cento. Anche le esportazioni hanno chiuso il 2020 in calo. Per Anfavea, la riduzione è un riflesso non solo della crisi dell'Argentina e della pandemia di coronavirus, ma anche di questioni strutturali in Brasile, come tasse e costi. Con 324.330 veicoli esportati nel 2020, il calo è stato del 24,3 per cento rispetto al 2019. Il numero di lavoratori impiegati nell'industria automobilistica è diminuito, secondo Anfavea del 4 per cento. (Brb)