Spagna: sondaggio, ministro Illa favorito a presidenza Catalogna per un elettore su quattro

- L'attuale ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa, in corsa per il Partito socialista alle elezioni del 14 febbraio è il candidato favorito alla presidenza della Catalogna per quasi un elettore su quattro. Secondo un sondaggio condotto dal Gabinetto di studi sociali e dell'opinione pubblica (Gesop) per il quotidiano "El Periodico", il 24,4 per cento degli elettori ha dichiarato che il socialista è il favorito, l'8,5 per cento in più rispetto a Miguel Iceta, segretario del Psc e iniziale candidato del partito alla guida della Generalitat. Al secondo posto figura la candidata indipendentista di Junts per Catalunya, Laura Borràs (14,4), davanti a Pere Aragones di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) con il 13,6 per cento. La mossa a sorpresa del primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez sembra, dunque, aver scompaginato le carte in tavola. Illa, che beneficia della sua immagine di "gestore" della pandemia gode di consenso non solo tra gli elettori socialisti, ma anche in alcuni altri campi di voto affini. Il 48,5 per cento degli elettori di Comú-Podem (Unidas Podemos) preferisce Illa rispetto alla loro stessa candidata, Jéssica Albiach (20 per cento). Mentre nel centrodestra, il 31 per cento dei votanti di Ciudadanos sceglie il ministro della Salute rispetto al suo capo della lista, Carlos Carrizosa (14,4). E tra quelli vicini al Partito popolare, il suo candidato, Alejandro Fernández (11,1), appare al terzo posto dopo Illa (31,1) e Carrizosa di Ciudadanos (11,8). Illa e Borràs sono i candidati che godono del maggior sostegno tra le rispettive basi, circa il 60 per cento. (Spm)