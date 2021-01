Imprese: Snam, perfezionata l'acquisizione della quota in De Nora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Snam, a seguito dell'approvazione delle competenti autorità antitrust, ha perfezionato oggi l'acquisizione da Blackstone del 33 per cento di Industrie De Nora S.p.A., innovatore su scala globale nelle energie sostenibili e nelle tecnologie per il trattamento delle acque. Secondo quanto riferito dalla società con un comunicato, l'acquisizione, annunciata lo scorso 19 novembre 2020, è avvenuta sulla base di un enterprise value del 100 per cento della società di circa 1,2 miliardi di euro. (Res)