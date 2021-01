Golfo: Castaldo (M5s), bene accordo, si apra stagione propositiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La normalizzazione dei rapporti nell’area dei Paesi del Golfo e il "ritorno a una cooperazione costruttiva sono fondamentali per la stabilità di tutta la regione". Lo scrive in una nota Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Parlamento europeo. "Auspico che il clima di dialogo rinnovato sia foriero di una nuova stagione di collaborazione, fungendo da traino verso la consapevolezza che le controversie non si risolvono con un atteggiamento di muro contro muro o con iniziative unilaterali pericolose, bensì attraverso soluzioni pienamente multilaterali e inclusive. E’ fondamentale che le future cooperazioni vengano inquadrate in un’ottica propositiva, e non come mera contrapposizione ad altri attori regionali in una logica di gioco a somma zero”, ha aggiunto. “Plaudo all’iniziativa dei governi di Arabia Saudita e Qatar: lo spirito dell’accordo raggiunto ci riconsegna, come Unione europea, la possibilità di poter interloquire con l’intero Consiglio di Cooperazione del Golfo senza le difficoltà esistite fino a oggi. Infine – conclude Castaldo – la cooperazione compatta e coesa di tutti i Paesi dell’area non può che essere fondamentale per la lotta al terrorismo rafforzando la possibilità di colpirlo, in primis, sull’approvvigionamento di armi e capitali”. (Beb)