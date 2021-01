Recovery: in corso a palazzo Chigi riunione Conte-maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso a palazzo Chigi la riunione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con i capi delegazione e i rappresentanti dei partiti di maggioranza sul Recovery plan. All'incontro partecipano i ministri Roberto Gualtieri, Stefano Patuanelli, Enzo Amendola, Giuseppe Provenzano e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Quanto ai capi delegazione dei partiti ci sono Dario Franceschini (Pd), Alfonso Bonafede (M5s), Teresa Bellanova (Iv) e Roberto Speranza (Leu). La delegazione del M5s in particolare include anche il viceministro Laura Castelli e la sottosegretaria Laura Agea, mentre per il Pd sono presenti il vicesegretario Andrea Orlando e la presidente della conferenza delle donne Cecilia D'Elia, per Liberi e uguali i capigruppo Federico Fornaro e Loredana De Petris, infine per Italia viva i capigruppo Maria Elena Boschi e Davide Faraone. (Rin)