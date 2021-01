Covid: Oms, dati completi su vaccino russo Sputnik V entro la fine di gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) prevede di ricevere i dati completi dall'Istituto russo Gamaleya sul vaccino Sputnik V contro il coronavirus entro il mese in modo da pubblicare raccomandazioni complete per Paesi e organizzazioni. Lo ha dichiarato la direttrice responsabile dell’accesso ai farmaci e vaccini dell’Oms, Mariangela Sima, durante un briefing con la stampa. "Siamo in procinto di ricevere i dati completi da AstraZeneca, dal Serum Institute e prevediamo di ricevere ulteriori dati da Gamaleya, che è il produttore russo prima della fine di gennaio. Questo per dire che questi prodotti sono attualmente in fase di valutazione dall'Oms", ha detto Simao. (Res)