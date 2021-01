Infrastrutture: De Micheli, nuova diga foranea di Genova è opera fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova diga foranea di Genova è "un’opera fondamentale per far compiere un salto di qualità al porto della città ligure, per renderlo anche nel futuro il riferimento del nostro Paese e sempre più competitivo coi grandi porti europei". Lo scrive su Facebook la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. "L'ho detto nel corso della presentazione del dibattito pubblico che accompagnerà la definizione del progetto dell’opera: il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non lascerà nulla di intentato per portarla termine. Attenderemo l’esito della discussione di questi giorni e con un atto amministrativo completeremo il finanziamento della diga, insieme al contributo già previsto dall’Autorità portuale. Nonostante stiamo attraversando un momento difficile per le famiglie e le imprese, il nostro obiettivo resta sempre soltanto uno, il miglioramento della qualità della vita delle persone. Per Genova e la Liguria questo significa lavoro, economia del mare e portualità. Il mio augurio - conclude De Micheli - è che il dibattito pubblico sulla nuova diga foranea sia ricco e partecipato, per il bene di Genova e della crescita economica e sociale di tutto il Paese". (Rin)