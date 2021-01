Pelosi: "Ho parlato con il capo delle Forze armate per impedire a Trump l'accesso ai codici nucleari"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha annunciato in una lettera ai legislatori democratici di aver avuto un colloquio con il capo dello Stato maggiore congiunto Usa, Mark Milley, per discutere con lui la possibilità di impedire al presidente, Donald Trump, di avere accesso ai codici per il lancio di un attacco nucleare. "Questa mattina – ha spiegato Pelosi - ho parlato con Mark Milley per discutere le precauzioni disponibili per impedire a un presidente instabile di avviare ostilità militari o accedere ai codici di lancio e ordinare un attacco nucleare”. (Nys)