Strage di Viareggio: Cirielli (Fd'I), chiederò commissione parlamentare d'inchiesta

- La Strage di Viareggio è stata una "strage di Stato, almeno indirettamente tramite spezzoni di Stato e di politica. Per questo, pur nel rispetto del lavoro della magistratura, chiederò al Parlamento, e sfiderò il Pd che ne porta la responsabilità politica, di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta affinchè venga fatta luce su quanto accaduto quella drammatica sera del 29 giugno 2009". Lo annuncia, in una nota, il questore della Camera e presidente della direzione nazionale di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli. "E' assolutamente necessario che il Parlamento faccia la sua parte per accertare ritardi e responsabilità. I colpevoli di questa tragedia devono rispondere delle proprie negligenze e i familiari delle vittime avere finalmente giustizia" conclude Cirielli.(Com)