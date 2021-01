Covid: Boccia, con sistema a fasce di rischio evitiamo lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il sistema delle fasce di rischio a livello regionale "teniamo il Paese in sicurezza ed evitiamo il lockdown". Lo ha affermato il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, intervenendo al Tg3. Le misure di mitigazione dell'epidemia "hanno funzionato ma non bastano perché ci sono varianti che stanno portando molti contagi in Europa e noi abbiamo bisogno di tenere sotto controllo la curva", ha aggiunto.(Rin)