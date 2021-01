Lombardia: Terzi, Regione finanzia restauro Basilica S. Giulia a Bonate sotto (Bg)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è anche il restauro della Basilica di Santa Giulia a Bonate Sotto (Bg) tra i 430 cantieri già avviati nella Bergamasca con le risorse messe a disposizione dalla prima parte del Piano Lombardia, quella che ha consentito agli enti locali di ricevere fondi regionali immediatamente utilizzabili. Di questi 430 cantieri, 47 sono già conclusi. Complessivamente i cantieri finanziati in Provincia di Bergamo dalla prima parte del Piano sono 476, attraverso uno stanziamento di Regione Lombardia pari a 58,7 milioni di euro. Lo ha reso noto l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, che oggi ha effettuato una serie di sopralluoghi a Bonate Sotto e Filago (Bg), insieme ai sindaci. "Un intervento a cui tengo particolarmente - commenta l'assessore Terzi - riguarda il finanziamento regionale di 140mila euro che Bonate Sotto sta investendo per il restauro della copertura e delle facciate della Basilica di Santa Giulia, conosciuta anche come la leggendaria 'Basilica di Teodolinda' e già 'Luogo del Cuore' FAI nel 2018. Si tratta di un gioiello dell'architettura romanica in Lombardia che merita la valorizzazione: un luogo ricco di fascino e storia, immerso nel verde, che tornerà a nuova vita grazie all'impegno del Comune e ai contributi economici di Regione Lombardia e dello stesso Fai che ha messo in campo 30mila euro". (segue) (Com)