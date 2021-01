Nepal: coronavirus, 554 nuovi casi e sei decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nepal ha registrato 554 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, raggiungendo un totale di 264.159, e sei decessi, che hanno portato il numero complessivo delle vittime a 1.909. Lo ha riferito il ministero della Sanità nepalese nel bollettino odierno. I casi attivi sono 5.021. Quelli risolti sono 257.229, dopo che sono state dichiarate guarite altre 585 persone. Le persone in quarantena in apposite strutture sono 338. Ieri sono stati effettuati 5.269 test basati sulla reazione a catena della polimerasi e il totale è salito a 1.974.561. Dei nuovi casi, 207 sono stati registrati nella Valle di Katmandu: 171 nel distretto della capitale, 23 in quello di Patan (Lalitpur) e 13 in quello di Bhaktapur. Il distretto di Katmandu è l’unico con più di 500 casi attivi. Tutti i 77 distretti del paese sono stati interessati dal contagio e in tre non ci sono più casi attivi: Solukhumbu, Mugu e Salyan. (segue) (Inn)